Sicilia, Catania e Palermo bruciano: le immagini delle fiamme (Di venerdì 30 luglio 2021) Catania brucia per il caldo e il soffocante vento africano e per le fiamme che alimentano diversi incendi. La zona maggiormente colpita è quella nel rione Fossa Creta dove diverse famiglie sono state ... Leggi su leggo (Di venerdì 30 luglio 2021)brucia per il caldo e il soffocante vento africano e per leche alimentano diversi incendi. La zona maggiormente colpita è quella nel rione Fossa Creta dove diverse famiglie sono state ...

Advertising

emergenzavvf : #Oggi i #vigilidelfuoco hanno effettuato 370 interventi per #incendiboschivi, 140 solo in Sicilia, criticità anche… - Agenzia_Ansa : Brucia la Sicilia. Fiamme a Catania, case evacuate. L'aeroporto sospende i voli #ANSA - LaStampa : Catania brucia: distrutto lo stabilimento balneare Le Capannine del lungomare della Plaia, incendi dolosi in 30 cit… - AnnaRagosta : RT @MaxxGhe: Dopo la Sardegna sentivamo il bisogno di questa altra catastrofe. ?? Incendi in Sicilia: Catania brucia, case evacuate. L'aero… - infoitinterno : Incendi, Sicilia in ginocchio: a Catania case evacuate, lido distrutto e aeroporto chiuso. Bruciano anche Palermo e… -