Rinnovo Insigne, interviene Venerato: "Dal capitano non filtra ottimismo" (Di venerdì 30 luglio 2021) Ciro Venerato è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del mercato del Napoli. L'esperto di mercato ha commentato la situazione legata al Rinnovo del capitano, Lorenzo Insigne. La questione preoccupa i tifosi napoletani mentre dalla società non arriva alcuna sicurezza. "Ciciretti e Contini? Per Contini è fatta, Ciciretti è in scadenza da un anno e il Napoli può darlo via a titolo definitivo a meno che non decida di rinnovare il contratto. Credo che vada al Pordenone, ieri di questo si è parlato a Castel Volturno. Non si è parlato di Insigne, farà un colloquio preliminare con il ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 30 luglio 2021) Ciroè intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del mercato del Napoli. L'esperto di mercato ha commentato la situazione legata aldel, Lorenzo. La questione preoccupa i tifosi napoletani mentre dalla società non arriva alcuna sicurezza. "Ciciretti e Contini? Per Contini è fatta, Ciciretti è in scadenza da un anno e il Napoli può darlo via a titolo definitivo a meno che non decida di rinnovare il contratto. Credo che vada al Pordenone, ieri di questo si è parlato a Castel Volturno. Non si è parlato di, farà un colloquio preliminare con il ...

