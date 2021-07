Perisic per Florenzi: non è un’idea di scambio, ma fantamercato (Di venerdì 30 luglio 2021) Ivan Perisic alla Roma. Alessandro Florenzi all’Inter. Per molti è molto più di un’idea di scambio, al punto che in questi minuti vengono dedicate addirittura trasmissione radiofoniche sull’argomento. “A me risulta che sia una cosa in piedi..” e avanti con bla-bla-bla. Per il rispetto che si deve a chi cerca notizie attendibili ci sembra il caso di chiarire: Perisic per Florenzi non è un’idea di scambio, ma più semplicemente fantamercato. Florenzi troverà una soluzione dopo il rientro alla Roma dal prestito con il Paris ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 luglio 2021) Ivanalla Roma. Alessandroall’Inter. Per molti è molto più didi, al punto che in questi minuti vengono dedicate addirittura trasmissione radiofoniche sull’argomento. “A me risulta che sia una cosa in piedi..” e avanti con bla-bla-bla. Per il rispetto che si deve a chi cerca notizie attendibili ci sembra il caso di chiarire:pernon èdi, ma più semplicementetroverà una soluzione dopo il rientro alla Roma dal prestito con il Paris ...

Ultime Notizie dalla rete : Perisic per Inter, nuova stagione solito Sanchez: torna dal Cile con problema al polpaccio Tra questi anche alcuni big come Romelu Lukaku e Ivan Perisic, così come Vidal e Vecino. Non ci ... è tornato dal Cile con un piccolo problema muscolare al polpaccio che lo terrà fuori, per qualche ...

L'Inter di Inzaghi prende forma Sulla corsia mancina ci sarà sicuramente spazio per Dimarco (rientrato alla base dopo una buonissima stagione al Verona),mentre in caso di addio con Perisic sarà necessario tornare sul mercato per ...

Il paradosso di Perisic: senza offerte resta, per la gioia di Inzaghi La Gazzetta dello Sport Clamorosa ipotesi di scambio Perisic-Florenzi tra Inter e Roma L’esterno campione d’Europa non sembra aver intenzione di tornare in giallorosso dopo il rientro dal prestito al Psg, contatti tra le parti già ben avviati.

Calciomercato Roma, piomba lo Zenit | Trattativa avviata La Roma di José Mourinho era a caccia di un nuovo attaccante. Parliamo al passato perché Tiago Pinto ha accontentato il tecnico portoghese e ha acquistato, anche se non ancora ufficialmente, Eldor Sho ...

