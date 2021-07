Passa la linea di mediazione di Draghi e Lamorgese Esclusivo | è fatta | elezioni amministrative il 3-4 ottobre

(Di venerdì 30 luglio 2021) Le prossimesi terranno domenica 3e lunedì 4. La decisione ufficiale del governo ancora non c'è, ma Affaritaliani.it è in grado di anticipare l'orientamente del Consiglio dei ministri e del premier Mario. Si tratta di un compromesso tra il Centrodestra, che chiedeva di restare fermo sul 10, e il Pd che voleva anticipare il voto... Segui su affaritaliani.it

DomKingDonuts : @leonuara @Kataklinsmann E se passa la linea Maginot? - Pinco54741921 : RT @leonuara: @Kataklinsmann penso ormai si sia capito o nandez + bellerin (se passa la linea piero) nandez + dumfries (se passa la linea m… - leonuara : @Kataklinsmann penso ormai si sia capito o nandez + bellerin (se passa la linea piero) nandez + dumfries (se passa… - Catapultato : Mio nipote diciottenne è un bravo ragazzo, invece di andarsene al mare cin gli amici, passa tutto il giorno a dialo… - tribuna_treviso : Salta l’accordo tra il Comune e Veneto Strade sulla viabilità. Linea dura del sindaco Severin: «Farò pressione su Z… -

... e nulla di fatto per Parigi , chedi mano sulla parità. A Milano, si muove sotto la parità il FTSE MIB , che scende a 25.398 punti, con uno scarto percentuale dello 0,46%; sulla stessa, ...Ingenerale, comunque, i parametri che determinano la longevità delle faccette sono diversi. Il primo, ovviamente,dalla professionalità e dalle capacità di chi le applica (essenziale, ...Luca Zaia sfida i No-vax e i colleghi di partito. “I vaccini funzionano. Ci sono in giro troppi complottisti e negazionisti”. Il ...VENEZIA. Va dritto al punto il presidente del Veneto Luca Zaia commentando i colleghi di partito leghisti scesi in piazza nelle manifestazioni contro il Green Pass: "Mi rifiuto di pensare che sia quel ...