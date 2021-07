Partite le consegne di PS5 Mediaworld | disponibilità in standby

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 30 luglio 2021) Un’ottima notizia per la situazione delledi PS5vendute in questa seconda parte di luglio gunge nel penultimo giorno del mese. Le spedizioni sarebbero, come testimoniato da un numero sufficiente di clienti che sono riusciti ad accaparrarsi la console. Ledi PS5, in effetti, erano attese dallo scorso 19 luglio, ossia da quando la catena di elettronica aveva messo in vendita proprio la console in tre tranche successive e distanziate di 24 ore, per le versioni fisiche, digital e con titolo in bundle della console. Al momento della transazione fotunata ...