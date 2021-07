Ora è anche ufficiale: Antonucci lascia la Roma e va al Cittadella a titolo definitivo (Di venerdì 30 luglio 2021) Ve l’abbiamo anticipato addirittura un mese fa, lo abbiamo confermato stamattina, ora è anche ufficiale. Mirko Antonucci lascia la Roma e passa a titolo definitivo al Cittadella. Ecco il comunicato ufficiale:“L’A.S. Cittadella comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Mirko Antonucci. Cresciuto calcisticamente nella Roma, l’ attaccante classe ’99 con la maglia dei giallorossi ha debuttato in Serie A e in Champions League nel 2018. Una stagione con la maglia del Pescara ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 luglio 2021) Ve l’abbiamo anticipato addirittura un mese fa, lo abbiamo confermato stamattina, ora è. Mirkolae passa aal. Ecco il comunicato:“L’A.S.comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Mirko. Cresciuto calcisticamente nella, l’ attaccante classe ’99 con la maglia dei giallorossi ha debuttato in Serie A e in Champions League nel 2018. Una stagione con la maglia del Pescara ...

