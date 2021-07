Migranti, bimbo annega in fiume Bosnia tentando ingresso in Croazia (Di venerdì 30 luglio 2021) Un bimbo afghano di cinque anni è morto annegato durante la notte in un fiume della Bosnia - Erzegovina mentre, con i genitori e altri fratelli, cercava di entrare illegalmente in Croazia lungo la '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 30 luglio 2021) Unafghano di cinque anni è mortoto durante la notte in undella- Erzegovina mentre, con i genitori e altri fratelli, cercava di entrare illegalmente inlungo la '...

Advertising

Dorian221190 : RT @MediasetTgcom24: Migranti, bimbo annega in fiume Bosnia tentando ingresso in Croazia #Migranti - infoitinterno : Migranti, bimbo di 5 anni annega in fiume tra Bosnia e Croazia - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Migranti, bimbo annega in fiume Bosnia tentando ingresso in Croazia #Migranti - MediasetTgcom24 : Migranti, bimbo annega in fiume Bosnia tentando ingresso in Croazia #Migranti - ErikaHanhardt : RT @NemesiBg: Ceuta. Immagine terrificante ed al contempo meravigliosa. Bimbo di un mese salvato in mare da un agente della Guardia Civil… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti bimbo Migranti, bimbo annega in fiume Bosnia tentando ingresso in Croazia Un bimbo afghano di cinque anni è morto annegato durante la notte in un fiume della Bosnia - Erzegovina mentre, con i genitori e altri fratelli, cercava di entrare illegalmente in Croazia lungo la 'rotta ...

Bosnia, bimbo afghano di 5 anni annega in un fiume. Con la famiglia cercava di raggiungere la Croazia Sono migliaia i migranti in viaggio lungo la rotta balcanica che cercano nell'estremo nordovest della Bosnia - Erzegovina di attraversare la frontiera con la Croazia e proseguire verso l'Europa ...

Migranti, bimbo annega in fiume Bosnia tentando ingresso in Croazia TGCOM Bosnia, bimbo afghano annega in un fiume verso la Croazia Sono migliaia i migranti in viaggio lungo la rotta balcanica che cercano nell'estremo nordovest della Bosnia-Erzegovina di attraversare la frontiera con la Croazia e proseguire verso l'Europa ...

Migranti, bimbo annega in fiume Bosnia tentando ingresso in Croazia Un bimbo afghano di cinque anni è morto annegato durante la notte in un fiume della Bosnia-Erzegovina mentre, con i genitori e altri fratelli, cercava di entrare illegalmente in Croazia lungo la "rott ...

Unafghano di cinque anni è morto annegato durante la notte in un fiume della Bosnia - Erzegovina mentre, con i genitori e altri fratelli, cercava di entrare illegalmente in Croazia lungo la 'rotta ...Sono migliaia iin viaggio lungo la rotta balcanica che cercano nell'estremo nordovest della Bosnia - Erzegovina di attraversare la frontiera con la Croazia e proseguire verso l'Europa ...Sono migliaia i migranti in viaggio lungo la rotta balcanica che cercano nell'estremo nordovest della Bosnia-Erzegovina di attraversare la frontiera con la Croazia e proseguire verso l'Europa ...Un bimbo afghano di cinque anni è morto annegato durante la notte in un fiume della Bosnia-Erzegovina mentre, con i genitori e altri fratelli, cercava di entrare illegalmente in Croazia lungo la "rott ...