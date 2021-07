LIVE Beach volley | Olimpiadi in DIRETTA | Rossi Carambula sotto di un set contro Heidrich Gerson

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-6 Errore di4-5 Servizio in rete di3-5 Attacco out di3-4 Errore di3-3 Muro out di2-3 Attacco vincente di2-2 Attacco out di2-1 Attacco vincente di1-1 Attacco out di1-0 Errore diINIZIO SECONDO SET FINE PRIMO SET14-21 14-21 Attacco vincente di ...