Licata | consigliere comunale spara al socio in affari | Video

Il consigliere eletto Gaetano Aronica, 48 anni, in lista con la Lega, ha sparato quattro colpi di pistola contro il suo socio in affari Pino Caico, di 71 anni. Le telecamere di un negozio a pochi passi dal comune hanno ripreso l'agguato nel quale si nota la ferocia dell'azione da parte di Aronica. La vittima è rimasta ferita da un proiettile al braccio sinistro, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Poco dopo aver sparato, Aronica si è presentato con il suo avvocato dai carabinieri. Le forze dell'ordine indagano sull'accaduto, anche se si sospetta che dietro alla lite ci sia una faida familiare ...

