"La guerra è cambiata". Cosa dice il documento dei Cdc americani sulla delta

(Di venerdì 30 luglio 2021) "La". Così i Cdc, in unanticipato oggi dal Washington Post, sintetizzano l'attuale situazione epidemiologica venutasi a verificare con la diffusione della variantedel Covid. La nuova variante , avvertono, può causare forme di malattia più gravi rispetto alla quella alpha ed è estremamente trasmissibile, più del virus ebola e del comune raffreddore. A livello di trasmissibilità viene accomunata alla varicella. Ma i vaccini continuano a funzionare: il rischio di malattia grave o morte è ridotto di 10 volte o più nei vaccinati rispetto ai non vaccinati, mentre il ...

Advertising

fanpage : La variante Delta è molto più contagiosa, ha maggiori probabilità di superare le protezioni sviluppate dai vaccini… - LaStampa : Covid, dagli Usa nuovo allarme sulla variante Delta: “E’ più pericolosa. La guerra è cambiata” - MaeyCat : RT @GiovaQuez: “La guerra è cambiata”. Un documento del CDC avverte che le infezioni causate dalla Delta possono essere più gravi e che qu… - christian_fsi : RT @lorenzdonofrio: “LA GUERRA È CAMBIATA” Fammi capire che avete sbagliato tutto senza dirmi che avete sbagliato tutto... P.S. Quando sc… - Bianca34874951 : RT @fanpage: La variante Delta è molto più contagiosa, ha maggiori probabilità di superare le protezioni sviluppate dai vaccini e può causa… -

Ultime Notizie dalla rete : guerra cambiata

Le autorità sanitarie degli USA hanno spiegato che la variante Delta del Covid è molto più contagiosa e di conseguenza laal virus è. Argomenti trattati Variante Delta: il documento delle autorità sanitarie USA Variante Delta: le persone vaccinate trasmettono come quelle non vaccinate Variante Delta: ...... dirigenti nell'incertezza Nella presentazione, sotto forma di slide, si lancia dunque un appello al governo: bisogna cambiare messaggio e riconoscere come 'la'. Tags: coronavirusLa variante "indiana"può causare forme di Covid più gravi ed è estremamente trasmissibile. I vaccini continuano a funzionare ma si sta pensando a come mitigare la circolazione del virus ...Le autorità sanitarie degli USA hanno spiegato che la variante Delta del Covid è molto più contagiosa e di conseguenza la guerra al virus è cambiata.