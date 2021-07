Incendio di bosco a Borghi, otto mezzi impiegati per domare le fiamme (Di venerdì 30 luglio 2021) FORLÍ-CESENA – Alle 18 del 29 luglio, i Vigili del fuoco del Comando di Forlì-Cesena sono intervenuti a San Giuliano in Galilea, nel comune di Borghi, per l’Incendio di bosco. Per domare le fiamme è intervenuta la squadra per incendi boschivi del Comando di Forlì, una squadra dal distaccamento di Cesena e una squadra dal distaccamento volontari di Savignano sul Rubicone per un totale di 8 automezzi impiegati. Le squadre hanno lavorato tutta la notte per spegnere l’Incendio e bonificare l’area interessata di circa un ettaro. Sul posto presenti anche i ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 30 luglio 2021) FORLÍ-CESENA – Alle 18 del 29 luglio, i Vigili del fuoco del Comando di Forlì-Cesena sono intervenuti a San Giuliano in Galilea, nel comune di, per l’di. Perleè intervenuta la squadra per incendi boschivi del Comando di Forlì, una squadra dal distaccamento di Cesena e una squadra dal distaccamento volontari di Savignano sul Rubicone per un totale di 8 auto. Le squadre hanno lavorato tutta la notte per spegnere l’e bonificare l’area interessata di circa un ettaro. Sul posto presenti anche i ...

