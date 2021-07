Immissioni in ruolo 2021, alcuni docenti vogliono rinunciare al ruolo da concorso per attendere nomina da GPS (Di venerdì 30 luglio 2021) L'aspirante, che rinuncia ad una proposta di assunzione in ruolo, viene depennato soltanto dalla relativa graduatoria per il posto/classe di concorso cui ha rinunciato. Rispondiamo ad alcuni quesiti giunti in redazione, al fine di chiarire i diversi dubbi che attanagliano i nostri lettori alle prese con le Immissioni in ruolo (ordinarie) a.s. 2021/22, relativamente alle quali si è passati alla cosiddetta fase 2, ossia la scelta delle scuole da parte dei docenti già nominati, cui è stata assegnata la provincia posto/classe ... Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 30 luglio 2021) L'aspirante, che rinuncia ad una proposta di assunzione in, viene depennato soltanto dalla relativa graduatoria per il posto/classe dicui ha rinunciato. Rispondiamo adquesiti giunti in redazione, al fine di chiarire i diversi dubbi che attanagliano i nostri lettori alle prese con lein(ordinarie) a.s./22, relativamente alle quali si è passati alla cosiddetta fase 2, ossia la scelta delle scuole da parte deigiàti, cui è stata assegnata la provincia posto/classe ...

Advertising

orizzontescuola : Immissioni in ruolo 2021, alcuni docenti vogliono rinunciare al ruolo da concorso per attendere nomina da GPS - infoitinterno : Immissioni in ruolo 2021 da GPS prima fascia ed elenchi aggiuntivi, si parte [BOZZA DECRETO e parere CSPI] - ProDocente : Immissioni in ruolo 2021 da GPS prima fascia ed elenchi aggiuntivi, si parte [BOZZA DECRETO e parere CSPI] - ProDocente : Immissioni in ruolo da GPS, docente già di ruolo potrà partecipare? Come sarà assunto? - orizzontescuola : Immissioni in ruolo 2021 da GPS prima fascia ed elenchi aggiuntivi, si parte [BOZZA DECRETO e parere CSPI] -