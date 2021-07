Il consigliere no vax Barillari si punta una pistola al braccio: "Vaccini? Una roulette russa" (Di venerdì 30 luglio 2021) Il consigliere regionale del Lazio Davide Barillari, espulso dal Movimento 5 stelle e ora iscritto al gruppo misto, noto per le sue posizioni no-vax, in un video ha paragonato il vaccino anti Covid alla roulette russa e puntandosi simbolicamente una pistola giocattolo al braccio ha imitato l’inoculazione. “Questa è una roulette russa. E sei proprio tu a voler premere il grilletto. Io mi vaccino, può andarmi bene o può andarmi male”, afferma Barillari in diretta streaming dalle stanze della Pisana. “Ad oggi ci sono 80 mila ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 luglio 2021) Ilregionale del Lazio Davide, espulso dal Movimento 5 stelle e ora iscritto al gruppo misto, noto per le sue posizioni no-vax, in un video ha paragonato il vaccino anti Covid allandosi simbolicamente unagiocattolo alha imitato l’inoculazione. “Questa è una. E sei proprio tu a voler premere il grilletto. Io mi vaccino, può andarmi bene o può andarmi male”, affermain diretta streaming dalle stanze della Pisana. “Ad oggi ci sono 80 mila ...

