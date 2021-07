Green pass, i bar e ristoranti di Bergamo: “Felici di collaborare se serve a scongiurare chiusure” (Di venerdì 30 luglio 2021) Bergamo. Come ormai noto, da venerdì 6 agosto per poter consumare ai tavoli al chiuso in bar e ristoranti italiani i cittadini over 12 dovranno dimostrare di essere in possesso del Green pass che attesta l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dal Covid o la negatività a un tampone antigenico o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti. Un’ulteriore novità che finirà in capo ai titolari dei locali, chiamati alla verifica della documentazione: per farlo il governo ha messo a loro disposizione la App VerificaC19, sviluppata dal Ministero della Salute, con la quale gli esercenti potranno scannerizzare il Qr code del ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 30 luglio 2021). Come ormai noto, da venerdì 6 agosto per poter consumare ai tavoli al chiuso in bar eitaliani i cittadini over 12 dovranno dimostrare di essere in possesso delche attesta l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dal Covid o la negatività a un tampone antigenico o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti. Un’ulteriore novità che finirà in capo ai titolari dei locali, chiamati alla verifica della documentazione: per farlo il governo ha messo a loro disposizione la App VerificaC19, sviluppata dal Ministero della Salute, con la quale gli esercenti potranno scannerizzare il Qr code del ...

