Formula 1 - Su Netflix un film sulla storia di Michael Schumacher

(Di venerdì 30 luglio 2021) A partire dal prossimo 15 settembrerenderà disponibile undedicato a. Si tratterà di un documentario supportato ufficialmente dalla famiglia del campione tedesco, impegnata a trattare con massimo riserbo tutto quello che riguarda il sette volte campione del mondo di1 dopo l'incidente sugli sci del 29 dicembre 2013 a Méribel. L'opera è stata realizzata dal medesimo team tedesco che ha girato il docudedicato al campione di tennis Boris Becker. Sette titoli in F.1. Per il momento,non ha diffuso anteprime, quindi non è ...

Netflix ha annunciato che il prossimo 15 settembre sarà disponibile sulla piattaforma un documentario su Michael Schumacher. "Schumacher": si intitola così, semplicemente con il cognome del grande campione, il documentario che verrà lanciato in esclusiva mondiale il prossimo 15 settembre su Netflix. A quasi trent'anni dal debutto del campione in Formula 1. Il docufilm su Michael Schumacher debutterà su Netflix il 15 settembre, in prossimità del trentesimo anniversario del debutto del campione.