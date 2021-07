FIGC e Lega Serie A insieme per salvare il calcio: partono le richieste al Governo (Di venerdì 30 luglio 2021) La FIGC e la Lega Serie A hanno presentato al Governo un piano dettagliato sui numeri della crisi, chiedendo importanti aiuti per andare avanti La FIGC e la Lega Serie A lavorano per cercare di salvare il calcio e di uscire dalla crisi in cui si è entrati da quando la pandemia si affacciata nel mondo intero. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri Gravina e Dal Pino hanno avuto un incontro in video-call con Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport, mostrando uno studio che riporta i numeri del ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 luglio 2021) Lae laA hanno presentato alun piano dettagliato sui numeri della crisi, chiedendo importanti aiuti per andare avanti Lae laA lavorano per cercare diile di uscire dalla crisi in cui si è entrati da quando la pandemia si affacciata nel mondo intero. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri Gravina e Dal Pino hanno avuto un incontro in video-call con Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport, mostrando uno studio che riporta i numeri del ...

Advertising

aLEx_1O_ : RT @geppotga: @ZZiliani #Inter deve vendere: purtroppo un top player assoluto come #lukaku è sprecato nel nostro ridicolo campionato di #Se… - SportNewsCentr1 : #SerieA: la lega conferma le cinque sostituzioni anche per la stagione 2021/22 dopo che La Figc ha accettato la ri… - geppotga : @ZZiliani #Inter deve vendere: purtroppo un top player assoluto come #lukaku è sprecato nel nostro ridicolo campion… - calciomercatoit : ?? #SerieA - Accolta la richiesta della Lega Serie A: confermate le cinque sostituzioni nel prossimo campionato - sportli26181512 : #Governance #Notizie La Serie A conferma le 5 sostituzioni anche nel 21/22: La Serie A conferma le cinque sostituzi… -