Digitale terrestre: slitta la data del cambio del codec tv, al 15 ottobre (Di venerdì 30 luglio 2021) Più tempo agli editori per adattare i sistemi di trasmissione, più tempo ai telespettatori per comprare una nuova Smart TV compatibile: è questo il senso della decisione del Governo, che ha rimandato lo switch off al Digitale terrestre di seconda generazione L'articolo proviene da Firenze Post.

