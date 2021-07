Covid Italia, indice Rt in salita a 1,57 (Di venerdì 30 luglio 2021) Sale ancora l’indice Rt a livello nazionale, passando a 1,57. La scorsa settimana era a 1,26. E’ quanto apprende l’Adnkronos Salute dalla riunione della Cabina di regia per il monitoraggio Covid. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 luglio 2021) Sale ancora l’Rt a livello nazionale, passando a 1,57. La scorsa settimana era a 1,26. E’ quanto apprende l’Adnkronos Salute dalla riunione della Cabina di regia per il monitoraggio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

