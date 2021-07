Calcio:Spinazzola,ora recupero e grande stagione con la Roma (Di venerdì 30 luglio 2021) "L'obiettivo per me adesso è recuperare e fare una grande stagione con la Roma, ai mondiali penseremo dopo": è quanto ha detto il campione d'Europa, Leonardo Spinazzola, stamani a Foligno, a margine ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 30 luglio 2021) "L'obiettivo per me adesso è recuperare e fare unacon la, ai mondiali penseremo dopo": è quanto ha detto il campione d'Europa, Leonardo, stamani a Foligno, a margine ...

Advertising

UmbriaDomani : Calcio, Leonardo Spinazzola sarà ricevuto venerdì in Regione - GDavato : @Dagor84 @Valerio39341577 @InsiderLazio La Roma che ha preso solo rui patricio per sostituire Pau Lopez e Vina per… - giocamirri : Il super campione degli Europei di calcio Leonardo Spinazzola verrà ricevuto in Comune nella sua Foligno… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Caruso: 'Per tornare in Champions, servono giocatori come Spinazzola o Emerson Palmieri' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Caruso: 'Per tornare in Champions, servono giocatori come Spinazzola o Emerson Palmieri' -