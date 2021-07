Cagliari | posticipato il rientro di un calciatore

(Di venerdì 30 luglio 2021) Nahitan Nández, al centro del mercato sull’asse–Inter, era atteso questa sera in Sardegna dopo ildalle vacanze. La società, come riportato da centrotrentuno.com, ha deciso di concedere qualche giorno in più al giocatore. Il centrocampista tornerà in gruppo dopo l’amichevole di domani contro l’Amburgo in Germania. Diego Godin è invece rientrato regolarmente quest’oggi intorno alle 16. LEGGI ANCHE: “, spunta un nuovo nome per l’attacco“ L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

