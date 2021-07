Badminton, Olimpiadi Tokyo: Giappone di bronzo nel doppio misto, derby cinese in semifinale tra le donne (Di venerdì 30 luglio 2021) Tre match di Badminton nel cuore della notte italiana sono stati disputati alle Olimpiadi di Tokyo: assegnata la medaglia di bronzo nel doppio misto, in attesa del derby cinese per l’oro. I padroni di casa del Giappone, Yuta Watanabe ed Arisa Higashino, hanno battuto i rappresentanti di Hong Kong, Tang Chun Man e Tse Ying Suet per 21-17 23-21. Giocati anche i quarti di finale della parte alta del tabellone di singolare femminile, che hanno delineato una semifinale tutta cinese: la numero 1 del seeding, ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) Tre match dinel cuore della notte italiana sono stati disputati alledi: assegnata la medaglia dinel, in attesa delper l’oro. I padroni di casa del, Yuta Watanabe ed Arisa Higashino, hanno battuto i rappresentanti di Hong Kong, Tang Chun Man e Tse Ying Suet per 21-17 23-21. Giocati anche i quarti di finale della parte alta del tabellone di singolare femminile, che hanno delineato unatutta: la numero 1 del seeding, ...

