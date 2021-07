Assicurazioni sanitarie, l’Antitrust interviene contro pratiche scorrette (Di venerdì 30 luglio 2021) (Teleborsa) – l’Antitrust ha comminato una sanzione di 5 milioni di euro nei confronti di Intesa Sanpaolo RBM Salute, compagnia assicurativa specializzata nell’assicurazione sanitaria, e di 1 milione di euro nei confronti di Previmedical, provider di servizi cui è stata affidata la gestione e la liquidazione delle pratiche di sinistro, per pratiche commerciali scorrette. Le indagini sono state avviate a seguito della segnalazione di Altroconsumo, che aveva ricevuto circa 1.000 reclami tra gennaio 2018 e ottobre 2020, ma anche ll’IVASS aveva ricevuto oltre 1.100 reclami e l’Antitrust più di 70 richieste di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 luglio 2021) (Teleborsa) –ha comminato una sanzione di 5 milioni di euro nei confronti di Intesa Sanpaolo RBM Salute, compagnia assicurativa specializzata nell’assicurazione sanitaria, e di 1 milione di euro nei confronti di Previmedical, provider di servizi cui è stata affidata la gestione e la liquidazione delledi sinistro, percommerciali. Le indagini sono state avviate a seguito della segnalazione di Altroconsumo, che aveva ricevuto circa 1.000 reclami tra gennaio 2018 e ottobre 2020, ma anche ll’IVASS aveva ricevuto oltre 1.100 reclami epiù di 70 richieste di ...

