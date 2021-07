Advertising

gsp_1405 : RT @fabiofabbretti: Tutti gli #AscoltiTv dei #GiochiOlimpici di ieri su Rai 2 li trovate qui ?? - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 29 luglio 2021: preserale, daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Giovedì 29 Luglio #UnaVita ha appassionato nella puntata 2.168.000 di ieri telespettatori e il 17.1… - fabiofabbretti : Tutti gli #AscoltiTv dei #GiochiOlimpici di ieri su Rai 2 li trovate qui ?? - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Giovedì 29 Luglio #PaperissimaSprint ha totalizzato nel programma di ieri 2.749.000 telespettatori… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ieri

...che da anni è in lotta con lo show della Carlucci per strappare il picco più alto di. ...ho ricevuto una sua telefonata in cui mi diceva di voler abbandonare Ballando. Ho replicato che ...Con il cambio di programmazione per Battiti Live , glitv digiovedì 29 luglio 2021 hanno fatto registrare un nuovo calo. Lo show musicale condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri è passato dal martedì al giovedì per evitare la ...Rai1, Doc. Nelle tue mani: 1.924.000 spettatori (share 11,29%) il primo episodio e 1.888.000 spettatori (share 14,58%) il secondo episodio. Italia 1, Battiti Live: 1.379.000 spett ...Ascolti Tv giovedì 29 luglio 2021. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto ...