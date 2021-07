Zak Brown parla dei motori del futuro (Di giovedì 29 luglio 2021) La Formula Uno si può tranquillamente definire come uno sport ruggente e questo aggettivo è di sicuro dovuto ai motori delle monoposto. Negli ultimi anni però, le piste sono diventate un po’ più “silenziose” rispetto a prima, dato che i motori sono ibridi e quindi diversi da quelli più “scoppiettanti”. La RedBull ha proposto di tornare ai vecchi modelli. Il CEO della McLaren, Zak Brown, parla del possibile cambiamento. McLaren al Gp Di Ungheria: tutto quello che dobbiamo sapere : cosa ne pensa? Il tema dei motori in Formula Uno, è un argomento molto importante e altrimenti non potrebbe essere. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 29 luglio 2021) La Formula Uno si può tranquillamente definire come uno sport ruggente e questo aggettivo è di sicuro dovuto aidelle monoposto. Negli ultimi anni però, le piste sono diventate un po’ più “silenziose” rispetto a prima, dato che isono ibridi e quindi diversi da quelli più “scoppiettanti”. La RedBull ha proposto di tornare ai vecchi modelli. Il CEO della McLaren, Zakdel possibile cambiamento. McLaren al Gp Di Ungheria: tutto quello che dobbiamo sapere : cosa ne pensa? Il tema deiin Formula Uno, è un argomento molto importante e altrimenti non potrebbe essere. ...

Advertising

fuoripistanet : Zak Brown: “Impossibile che la McLaren replichi la favola delle Brawn GP” - RaffaelloCaruso : Zak #Brown: “Fino al 2024 dovremmo arrangiarci” - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: F1 | Zak Brown in vista del 2022: 'La galleria del vento non sarà ancora pronta, saremo in svantaggio' #F1inGenerale ht… - F1inGenerale_ : F1 | Zak Brown in vista del 2022: 'La galleria del vento non sarà ancora pronta, saremo in svantaggio'… - infoitsport : Zak Brown sfida Norris e Ricciardo con una McLaren 620R -