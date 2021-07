Uefa, miglior gol della stagione 2020/21: vince Taremi, Insigne secondo. Il video (Di giovedì 29 luglio 2021) La Uefa, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato il miglior gol della stagione 2020/21. A vincere questo riconoscimento è stato l’attaccante del Porto Mehdi Taremi che ha ricevuto quasi il 30% dei voti, premiata la sua splendida rovesciata contro il Chelsea. In lizza c’era anche Lorenzo Insigne che si è classificato secondo con il suo tiro a giro contro il Belgio. Ecco il podio: 1° Mehdi Taremi (Chelsea 0-1 PORTO) Ritorno quarti di finale di Uefa Champions League, 13/04/2021 2° Lorenzo ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 luglio 2021) La, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato ilgol/21. Are questo riconoscimento è stato l’attaccante del Porto Mehdiche ha ricevuto quasi il 30% dei voti, premiata la sua splendida rovesciata contro il Chelsea. In lizza c’era anche Lorenzoche si è classificatocon il suo tiro a giro contro il Belgio. Ecco il podio: 1° Mehdi(Chelsea 0-1 PORTO) Ritorno quarti di finale diChampions League, 13/04/2021 2° Lorenzo ...

