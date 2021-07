Tokyo 2020 | vela | Tita-Banti al comando | Camboni terzo in classifica

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 luglio 2021) luglio Volge al termine un’altra giornata di regate per le specialità dellaalle Olimpiadi di. Per quanto riguarda il 470 femminile, Elena Berta e Bianca Caruso si trovano al momento none in, ma dovranno cercare di migliorare il nono e il 12esimo posto di oggi, giovedì 29 luglio, per rimanere in top 10. Nel 470 maschile Giacomo Ferrari e Giulio Calabro occupano invece la 12esima piazza delladopo essere giunti 12esimi in gara 3 e noni in gara 4. Silvia Zennaro, nel Laser Radial, ha aperto con una bella terza posizione nella prima regata di giornata, alle spalle ...