The Artful Escape ha un cast pazzesco, un trailer splendidamente musicale e una data di uscita (Di giovedì 29 luglio 2021) Alla vigilia della sua prima esibizione, Francis Vendetti si dibatte tra l'eredità spirituale di una leggenda del folk ormai morta e le divagazioni cosmiche della sua immaginazione. Questa la premessa narrativa del platform profondamente musicale The Artful Escape! Un gioco che fa della musica un elemento centrale e che vuole trasportarci in un viaggio psichedelico e colorato alla scoperta del protagonista e anche di qualcosa in più di noi stessi. Il trailer mostrato in occasione dell'Annapurna Interactive Showcase svela anche un cast di attori davvero notevole con tre nomi a spiccare su tutti: Lena ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 29 luglio 2021) Alla vigilia della sua prima esibizione, Francis Vendetti si dibatte tra l'eredità spirituale di una leggenda del folk ormai morta e le divagazioni cosmiche della sua immaginazione. Questa la premessa narrativa del platform profondamenteThe! Un gioco che fa della musica un elemento centrale e che vuole trasportarci in un viaggio psichedelico e colorato alla scoperta del protagonista e anche di qualcosa in più di noi stessi. Ilmostrato in occasione dell'Annapurna Interactive Showcase svela anche undi attori davvero notevole con tre nomi a spiccare su tutti: Lena ...

Advertising

misteruplay2016 : The Artful Escape ha un cast pazzesco, un trailer splendidamente musicale e una data di uscita - Eurogamer_it : The Artful Escape ha un grande cast ed è splendidamente musicale! Ecco la data di uscita #Annapurna - andre_azevdo : Finalmente a data de the artful escape ?????? -