Soldati israeliani sparano e uccidono appositamente un dodicenne palestinese

(Di giovedì 29 luglio 2021) Non vuol essere un articolo di gossip politico-militalre che cade nella cronaca nera, ma solo riportare la realta:un, sembra che sia l’unica cosa che sappiano fare da 3000 anni a questa parte. Ripeto quello che ho già detto in altri editoriali: “Dio solo sa quanto

Advertising

Stefani47755010 : RT @saveriolakadima: I soldati israeliani da inizio anno hanno ammazzato un bimbo palestinese ogni tre giorni, l'ultimo ieri pomeriggio. Si… - adiosu46 : RT @saveriolakadima: I soldati israeliani da inizio anno hanno ammazzato un bimbo palestinese ogni tre giorni, l'ultimo ieri pomeriggio. Si… - mrtrs77 : RT @saveriolakadima: I soldati israeliani da inizio anno hanno ammazzato un bimbo palestinese ogni tre giorni, l'ultimo ieri pomeriggio. Si… - VIOLA_MARTELLA : RT @saveriolakadima: I soldati israeliani da inizio anno hanno ammazzato un bimbo palestinese ogni tre giorni, l'ultimo ieri pomeriggio. Si… - giuvaggio : RT @saveriolakadima: I soldati israeliani da inizio anno hanno ammazzato un bimbo palestinese ogni tre giorni, l'ultimo ieri pomeriggio. Si… -

Ultime Notizie dalla rete : Soldati israeliani

Gerusalemme (AsiaNews/Agenzie) - È morto nella serata di ieri il 12enne palestinese ferito gravemente nella mattinata da una pallottola esplosa da alcuni, durante un pattugliamento effettuato nei Territori occupati della Cisgiordania. La conferma arriva dal ministero palestinese della Sanità, secondo cui la vittima, Mohamad al - ...Un ragazzo palestinese di 12 anni è stato ucciso dopo essere stato colpito da proiettili a Beit Ummar, vicino a Hebron, in Cisgiordania. Il ragazzo è stato colpito al petto damentre era seduto in un'auto con il padre. Soccorso in condizioni critiche, è morto in ospedale, riferisce il ministero della Salute israeliano.Non vuol essere un articolo di gossip politico-militalre che cade nella cronaca nera, ma solo riportare la realta: soldati israeliani sparano e uccidono un dodicenne. Sparano e uccidono, sembra che ...El-Bireh-Wafa. All'alba di giovedì, le forze israeliane hanno fatto irruzione nel quartier generale di un'importante organizzazione per i diritti dei ...