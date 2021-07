“Siamo nella quarta ondata di Covid, aumentano i morti”: i dati della Fondazione Gimbe (Di giovedì 29 luglio 2021) “Siamo nella quarta ondata di Covid”: i dati della Fondazione Gimbe La quarta ondata della pandemia di Covid-19 è cominciata anche in Italia: a denunciarlo è il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe che, rispetto alla precedente, nella settimana 21-27 luglio, rileva un incremento del 64,8 per cento di nuovi casi (31.963 contro 19.390). In aumento anche gli attualmente positivi (da 49.310 a ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 luglio 2021) “di”: iLapandemia di-19 è cominciata anche in Italia: a denunciarlo è il monitoraggio indipendenteche, rispetto alla precedente,settimana 21-27 luglio, rileva un incremento del 64,8 per cento di nuovi casi (31.963 contro 19.390). In aumento anche gli attualmente positivi (da 49.310 a ...

