Serie A | Sky deve incassare un’altra pesante batosta

(Di giovedì 29 luglio 2021) Altraper Sky, che potrà proporre agli spettatori soltanto gli highlights delle 3 partite che manderà in onda. Piove su bagnato per Sky. Dopo la decisione presa ieri dall’Antitrust di dare via libera all’accordo Dazn–Tim (“alla luce delle misure presentate dai due operatori, allo stato non sussistono elementi per intervenire”), oggi arriva. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Beffa per: la LegaA, come spiega Il Sole 24 Ore, ha deciso di non mettere all'asta gli highlights pay. Ciò vuol dire chepotrà usufruirne solo per le tre partite trasmesse , non per le 7 in ......ormai incassa una brutta notizia dietro l'altra. La LegaA " scrive Il Sole 24 Ore " ha deciso a maggioranza di non mettere all'asta gli highlights pay. Pervuol dire che potrà ...Brutte notizie per Sky: stando a quanto scrive ‘IlSole24Ore’, l’emittente potrà mandare in onda soltanto gli highlights di tre partite, quelle che avrà in co-esclusiva con Dazn. La Lega A ha deciso du ...Il portale Calcio&Finanza riporta che la Lega Serie A ha deciso di non mettere a disposizioni gli highlights a pagamento delle partite del campionato. Questo, in pratica, si traduce in una sorta di be ...