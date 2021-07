Roma | sabato 31 luglio test col Siviglia

(Di giovedì 29 luglio 2021) Nuovo appuntamento di lusso per ladi Josè Mourinho dopo il pareggio per 1-1 contro il Porto. La squadra giallorossa affronterà ilalle 18:30 italiane (17:30 locali) di31nella cornice dello stadio Algarve di Faro. “Sarà il sesto incontro disputato nel corso della preparazione. Finora laha raccolto 4 successi e un pareggio per 1-1 contro il Porto mercoledì sera”, sottolinea il club giallorosso. Il 7 agosto poi lasfiderà l’altro club di, il Real Betis. SportFace.

