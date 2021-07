Rissa per il cibo: decine di scimmie in strada in Thailandia (Di giovedì 29 luglio 2021) Incredibili scene di lotta per le strade della Thailandia e, precisamente, a Lopburi , dove vicino al tempio buddista decine di scimmie si sono date battaglia bloccando il traffico. A causare la Rissa... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 29 luglio 2021) Incredibili scene di lotta per le strade dellae, precisamente, a Lopburi , dove vicino al tempio buddistadisi sono date battaglia bloccando il traffico. A causare la...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Tensione durante Porto-Roma: fallaccio di Pepe su Mkhitaryan, si scatena una rissa. Gioco fermo per 5 minuti - zazoomblog : Rissa nella sala Bingo a Bari: tre persone denunciate scatta la chiusura del locale per 15 giorni - #Rissa #nella… - baritoday : Rissa nella sala Bingo a Bari: tre persone denunciate, scatta la chiusura del locale per 15 giorni… - Teo__Visma : Ieri in #RomaPorto, amichevole prestagionale, si è scatenata una rissa per un brutto intervento su Mhikitaryan. Id… - rosatoeu : Thailandia, violento scontro tra due gruppi di scimmie affamate: in migliaia bloccano la città. Alcuni testimoni ha… -