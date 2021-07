Riforma Cartabia, Di Matteo al Csm: “Aumento esponenziale dell’impunità per reati gravi. Criteri priorità? Vulnus a separazione poteri” (Di giovedì 29 luglio 2021) Un “Aumento esponenziale dell’impunità anche per reati molto gravi” e la fine del capitolo dei maxi-processi alla mafia, “aperto a Palermo per volere di Giovanni Falcone”. Secondo il consigliere del Csm Nino Di Matteo saranno queste le conseguenze della norma sulla improcedibilità – dopo due anni in Appello e uno in Cassazione, salve alcune eccezioni – contenuta nella Riforma del processo penale. Nel dibattito in plenum sul parere reso dalla sesta Commissione sull’intero testo del Governo, Di Matteo ha anche puntato l’indice contro la norma che affida al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Un “anche permolto” e la fine del capitolo dei maxi-processi alla mafia, “aperto a Palermo per volere di Giovanni Falcone”. Secondo il consigliere del Csm Nino Disaranno queste le conseguenze della norma sulla improcedibilità – dopo due anni in Appello e uno in Cassazione, salve alcune eccezioni – contenuta nelladel processo penale. Nel dibattito in plenum sul parere reso dalla sesta Commissione sull’intero testo del Governo, Diha anche puntato l’indice contro la norma che affida al ...

