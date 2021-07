Nandez all’Inter, la conferma di Capozucca: “Con un’offerta congrua andrà via” (Di venerdì 30 luglio 2021) Nandez vuole l’Inter, e l’Inter vuole Nandez, niente di nuovo e niente che non vi abbiamo già raccontato. Alle frequenze di Radio Sky Lab, Stefano Capozzucca ha confermato la trattativa: “Ci sono delle discussioni in corso con il club nerazzurro. Se l’offerta sarà congrua, Nandez andrà via“, le parole del ds rossoblù riportate da Tuttocagliari.net. Foto: sito ufficiale Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 luglio 2021)vuole l’Inter, e l’Inter vuole, niente di nuovo e niente che non vi abbiamo già raccontato. Alle frequenze di Radio Sky Lab, Stefano Capozzucca hato la trattativa: “Ci sono delle discussioni in corso con il club nerazzurro. Se l’offerta saràvia“, le parole del ds rossoblù riportate da Tuttocagliari.net. Foto: sito ufficiale Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

