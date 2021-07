MoMA PS1 annuncia gli artisti del Greater New York Show 2021

(Di giovedì 29 luglio 2021) Dal 7 ottobreal 18 aprile 2022, ilPS1 (Museum of Modern Art) celebre centro d’arte situato nel Queens a New, riapre per la 5° edizione edl’elenco degliche parteciperà alla celebre mostra delNewper il. Cosa vedremo in questa nuova edizione? La mostra ritardata di

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : MoMA PS1

Periodico Daily - Notizie

Basterebbe ricordare le sue mostre personali in prestigiosi musei tra cui il Palais de Tokio a Parigi, il Musée d'Art Moderne di Saint - Etienne Métropole, ila New York, lo Shanghai Duolun ...Basterebbe ricordare le sue mostre personali in prestigiosi musei tra cui il Palais de Tokio a Parigi, il Musée d'Art Moderne di Saint - Etienne Métropole, ila New York, lo Shanghai Duolun ...Reso noto l'elenco degli artisti del MoMA PS1 che esporranno al Greater New York Show 2021. Ecco tutti i nomi in elenco ...Il polo è risultato sesto nella graduatoria dei 12 musei ammessi al finanziamento, su 66 istituzioni che hanno partecipato ...