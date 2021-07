Molinari si smarca dai colleghi leghisti | ' Sbagliato andare a protestare in piazza con i no vax '

(Di giovedì 29 luglio 2021) Da Nord e Sud ieri si è protestato per il Green pass, una misura ritenuta contro la libertà: le manifestazioni sono state però un flop, nonostante la spinta che abbiano subito in questi giorni dalla ...

Queste le parole di Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, sulle proteste in piazza di ieri: "Io non ci sono andato, ma ritengo sia libera la scelta di manifestare e di esprimere un pensiero"