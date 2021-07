Locatelli-Kaio Jorge | la Juventus sogna la doppietta

Advertising

forumJuventus : GdS: 'Juve, Kaio Jorge in pole position. E terzo summit per Locatelli. Il brasiliano legato a Gabriel Jesus, conto… - CalcioPillole : La #Juventus saluta #Pjaca che passa dall'altra parte di #Torino e continua a lavorare sui due obiettivi principali. - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Locatelli, Romero, Demiral e Kaio Jorge: inizia a fine luglio il calciomercato della Juventus - CarloAl87550029 : @GiovaAlbanese 23 anni (#Locatelli) non è una linea giovane. Tutte le società hanno giocatori di quell’età già affe… - TuttoMercatoWeb : Locatelli, Romero, Demiral e Kaio Jorge: inizia a fine luglio il calciomercato della Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Locatelli Kaio

Jorge e Manuel. Sembrano essere questi i colpi in canna della Juventus . Il nome più caldo delle ultime ore è quello dell'attaccante brasiliano del Santos , al centro recentemente di ...... i bianconeri lavorano per anticipare l'arrivo del talento brasilianoJorge . Il giovane ... Sono giorni caldissimi anche per l'acquisto di. Nelle prossime ore, è previsto l'incontro col ...Su Gazzetta: Kaio Jorge in volata. Può arrivare subito. La Juve offre 2 milioni. Il Santos ne vuole 6. La punta non convocata in Coppa. La Juventus per ...La Juventus punta decisa su tre nomi in sede di mercato: da Locatelli a Kaio Jorge, la Signora ha sbloccato le trattative in entrata ...