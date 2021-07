LIVE – Tokyo 2020, finale All-Around ginnastica artistica femminile (DIRETTA) (Di giovedì 29 luglio 2021) La DIRETTA testuale delle finale All-Around femminile di ginnastica artistica ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Alice D’Amato e Martina Maggio hanno conquistato il pass classificandosi rispettivamente con il 20esimo e il 27esimo posto alle qualificazioni, e scenderanno in pedana a partire dalle ore 12.50 italiane (ore 19.50 in Giappone) su tutti e quattro gli attrezzi. Si è ritirata a sorpresa la campionessa americana Simone Biles, la quale ha dichiarato di avere problemi psicologici e di voler pensare a se stessa e alla sua salute mentale. Sportface.it vi ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 luglio 2021) Latestuale delleAll-diai Giochi Olimpici di. Alice D’Amato e Martina Maggio hanno conquistato il pass classificandosi rispettivamente con il 20esimo e il 27esimo posto alle qualificazioni, e scenderanno in pedana a partire dalle ore 12.50 italiane (ore 19.50 in Giappone) su tutti e quattro gli attrezzi. Si è ritirata a sorpresa la campionessa americana Simone Biles, la quale ha dichiarato di avere problemi psicologici e di voler pensare a se stessa e alla sua salute mentale. Sportface.it vi ...

Advertising

Eurosport_IT : Jessica Rossi, Alessandro Miressi, Greg Paltrinieri, le ragazze del fioretto e le coppie nel canottaggio: andiamo a… - Eurosport_IT : Le Azzurre vanno a caccia della terza vittoria, forza ragazze! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics… - fanpage : 'Mi sono vaccinato dal Covid per venire a Tokyo a prendermi un oro olimpico. Aderisco molto volentieri alla campagn… - azzurridigloria : ????? OLIMPIADI TOKYO 2020, NUOTO ????? Simona #Quadarella in finale negli 800sl col 3° tempo, #Panziera in semifina… - zazoomblog : LIVE Scherma Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: l’Italia annienta gli Stati Uniti e vince il bronzo! - #Scherma… -