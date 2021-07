LIVE Nuoto, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: PALTRINIERI ARGENTO IMMENSO!!!! (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.41: INCREDIBILEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! QUESTA E’ UAN DELLE MEDAGLIE PIU’ INCREDIBILI DELLA STORIA DEL Nuoto. Ha vinto lo statunitense Fink ma PALTRINIERI si è tenuto le energie per un finale incredibile dove ha battuto Wellbrock e Romanchuk 3.40 ARGENTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO GREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEG 3.39: Ai 700 PALTRINIERI, Wellbrock, Romanchuk. Incredibile Greg 3.38: PALTRINIERI ci ha provato ma gli altri sono tutti lì, l’azzurro è stato generoso ma ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.41: INCREDIBILEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! QUESTA E’ UAN DELLE MEDAGLIE PIU’ INCREDIBILI DELLA STORIA DEL. Ha vinto lo statunitense Fink masi è tenuto le energie per un finale incredibile dove ha battuto Wellbrock e Romanchuk 3.40OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO GREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEG 3.39: Ai 700, Wellbrock, Romanchuk. Incredibile Greg 3.38:ci ha provato ma gli altri sono tutti lì, l’azzurro è stato generoso ma ...

