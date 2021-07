Il Liverpool ritrova Van Dijk e Gomez ma perde con l’Herta Berlino | doppietta di Jovetic

(Di giovedì 29 luglio 2021) Bella amichevole tra Herthanella cornice austriaca di Innsbruck, l’ha spuntata per 4-3 la formazione tedesca. Ad Ascacibar e Serdar hanno risposto Mané e Minamino. Nella ripresa all’esordio il neo-acquistofa subito la differenza con una. Inutile il gol nel finale di Oxlade-Chamberlain. Klopp può sorridere ugualmente, infatti il tecnico hato Virgil vane Joedopo i gravissimi infortuni della scorsa stagione: entrambi in campo dal 69?. Foto: Twitter VanL'articolo proviene da Alfredo ...

Liverpool ko, ma Klopp ritrova Van Dijk e Gomez: (ANSA) - ROMA, 29 LUG - Il Liverpool esce sconfit…

Il Liverpool esce sconfitto dall'amichevole conro l'Hertha Berlino, a Innsbruck. Di 4 - 3 il punteggio a favore dei tedeschi che già dopo mezz'ora conduceva per 2 - 0 (gol di Ascacibar e Serdar). Mané e Minamino hanno risposto. Nella ripresa all'esordio il neo-acquisito fa subito la differenza. Inutile il gol nel finale di Oxlade-Chamberlain. Klopp può sorridere ugualmente, infatti il tecnico ha ritrovato Virgil van Dijk e Joe Gomez dopo i gravissimi infortuni della scorsa stagione: entrambi in campo dal 69'.