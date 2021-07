I numeri in chiaro, Sebastiani: «Avremo il picco dei contagi entro 7 giorni, la discesa solo con i vaccini» – Il video (Di giovedì 29 luglio 2021) Dai dati diffusi dalla Protezione Civile oggi 29 luglio, il quadro epidemiologico in Italia vede un aumento dei nuovi positivi da Covid-19 (sono 6.171 contro i 5.696 di ieri) e un incremento delle ospedalizzazioni (11 in più di ieri). Anche il tasso di incidenza è aumentato, arrivando a 2,7 per cento. Secondo il matematico del Cnr Giovanni Sebastiani le informazioni rilevate preludono a un «arrivo nei prossimi 5-7 giorni del picco di contagi». Le stime sui dati «Possiamo osservare una frenata della crescita su scala nazionale», afferma Sebastiani, «con il picco del totale dei ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 luglio 2021) Dai dati diffusi dalla Protezione Civile oggi 29 luglio, il quadro epidemiologico in Italia vede un aumento dei nuovi positivi da Covid-19 (sono 6.171 contro i 5.696 di ieri) e un incremento delle ospedalizzazioni (11 in più di ieri). Anche il tasso di incidenza è aumentato, arrivando a 2,7 per cento. Secondo il matematico del Cnr Giovannile informazioni rilevate preludono a un «arrivo nei prossimi 5-7deldi». Le stime sui dati «Possiamo osservare una frenata della crescita su scala nazionale», afferma, «con ildel totale dei ...

