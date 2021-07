Giustizia | in Consiglio dei ministri governo a rischio | i grillini annunciano astensione

(Di giovedì 29 luglio 2021) Draghi e Cartabia tentano una mediazione in extremis sui reati di mafia, il punto principale contestato da Conte e dai, ma ipentastellati sono decisi ad astenersi L'articolo proviene da Firenze Post.

È sospeso dopo circa un'ora ildei ministri che deve affrontare il delicato tema della riforma dellamesso a punto da Marta Cartabia. La volontà del premier Mario Draghi, spiegano fonti di Governo, è chiudere ...... soprattutto al loro interno, per votare la riforma della. In questo caso la tripla è d'... A scanso di equivoci e ulteriori richieste di rinvio, Mario Draghi ha chiese ottenuto in...“E’ una legge di m……”. "Il Csm, ovvero il Consiglio superiore della magistratura, l'organo costituzionale presieduto dal Presidente della Repubblica, ha appena bocciato il meccanismo dell'improcedibil ...Roma, 29 luglio 2021 - La riforma della Giustizia arriva sul tavolo del Consiglio dei ministri, ma in ritardo e nell'incertezza dei 5 Stelle. La riunione a Palazzo Chigi - sospesa a metà pomeriggio - ...