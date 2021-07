Gelmini | “Vogliamo lasciare un Paese più verde e un’economia più sostenibile alle generazioni future”

(Di giovedì 29 luglio 2021) ROMA – “unpiùpiù. Il Piano di Ripresa e Resilienza ci offre questa grande occasione. Oltre al coinvolgimento di Regioni, Comuni e Province, reputo fondamentale il contributo di associazioni come Fare Ambiente, una bella realtà da anni impegnata sul territorio nazionale”. Così la ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Maria Stella, che ieri ha incontrato a Roma, insieme al presidente Vincenzo Pepe, i volontari ...

Sedifendere la libertà occorre la fiducia nella scienza, solo così eviteremo l'emergenza sanitaria e non andremo ad aggravare la situazione economica''. A dirlo Mariastellaministra ...Sedifendere la libertà occorre la fiducia nella scienza, solo così eviteremo l'emergenza sanitaria e non andremo ad aggravare la situazione economica'. A dirlo Mariastellaministra ...Civitanova Marche (Mc).- “Occorre procedere alla riforma del Testo Unico degli Enti Locali per il superamento della Legge Delrio, questioni ormai non più procrastinabili. Apprezziamo in tal senso le r ...Strumenti e competenze per guidare il Paese verso la crescita. Chi c'era e cosa si è detto all'evento "Italia, siamo pronti al futuro?” ...