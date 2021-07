(Di giovedì 29 luglio 2021) La1 torna in pista questo fine settimana: si corre a Budapest, storica sede deld', undicesima prova del Mondiale 2021. Clima rovente. La temperatura è alta questo weekend all'Hungaroring e non solo per l'ondata di caldo afoso tipica di questo periodo. A tenere banco, infatti, è ancora l'incidente tra Max Verstappen e Lewis Hamilton alla curva Copse, nel corso del primo giro della gara di Silverstone. La vicenda, infatti, non si è chiusa con i 10 secondi di penalità inflitti a Hamilton per la mossa sul rivale olandese, perché la Red Bull Racing chiede una pena più severa. Proprio oggi, il ...

Advertising

zazoomblog : Formula 1 - Round 11: il Gran Premio dUngheria - #Formula #Round #Premio #dUngheria - Sisreadytofight : RT @mult1formula: RITORNO ALLA FORMULA 3: AUSTRIAN GP ???? L’arrivo dell’ultimo week-end di Formula 3 prima dell’inizio della meritata pausa… - dinoadduci : Formula 1 - Round 11: il Gran Premio d'Ungheria - viaggiareonthe1 : Formula 1 - Round 11: il Gran Premio d'Ungheria - alexsiaadv : RT @mult1formula: RITORNO ALLA FORMULA 3: AUSTRIAN GP ???? L’arrivo dell’ultimo week-end di Formula 3 prima dell’inizio della meritata pausa… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Round

Quattroruote

Pitti Immagine ha annunciato tramite un save the date gli appuntamenti del primo2022 delle fiere dedicate alla moda maschile e a quella per l'infanzia. A sorpresa, dopo aver ...laestiva, ......piloti nella penultima gara della monomarca dedicato alle vetture, che andrà in scena sul circuito umbro. L'Asd XC Motorsport è pronta a tornare in pista, in occasione del quinto...È la settimana del GP d'Ungheria all'Hungaroring di Budapest: gli orari per seguire in TV la gara su Sky e TV8, le previsioni meteo e i risultati ...La squadra di Civita Castellana si presenterà al via del Trofeo Predator’s con quattro piloti nella penultima gara della monomarca ...