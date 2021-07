Federico Zampaglione, un artista poliedrico salvato dall’amore per la vita (Di giovedì 29 luglio 2021) Cantautore, chitarrista, regista, Federico Zampaglione aggiungerà oggi un altro anno agli attuali 59 sfidando così i 60! Meglio conosciuto come cantante resta impresso con la sua musica nel cuore della gente sin da subito della sua carriera. Musica, dolcezza e parole. E’ indubbio che i suoi talenti siano molteplici, innegabile la dolcezza che trasmette quando canta anche testi dal messaggio “serio” che diventano magicamente leggeri. E’ evidente l’amore per il blues e la sua capacità di descrivere i sentimenti, che ngli hanno permesso di sfondare nella scena pop italiana. Federico Zampaglione nasce a Roma il 29 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 luglio 2021) Cantautore, chitarrista, regista,aggiungerà oggi un altro anno agli attuali 59 sfidando così i 60! Meglio conosciuto come cantante resta impresso con la sua musica nel cuore della gente sin da subito della sua carriera. Musica, dolcezza e parole. E’ indubbio che i suoi talenti siano molteplici, innegabile la dolcezza che trasmette quando canta anche testi dal messaggio “serio” che diventano magicamente leggeri. E’ evidente l’amore per il blues e la sua capacità di descrivere i sentimenti, che ngli hanno permesso di sfondare nella scena pop italiana.nasce a Roma il 29 ...

Advertising

BebuCesco : RT @BebuCesco: L'ultimo treno della notte porta via con sé gli amori che si perdono nel blu... e porta via anche te. Federico Zampaglione… - avadesordre : A L'Aquila è #NatoOggi nel 1973 l'attore #OttavianoBlitch è Fred Cox in #Shadow di Federico Zampaglione - OltreleColonne : “Marateale”: Federico Zampaglione, Luca Ward, Alice Maselli e Rocco Papaleo alla serata inaugurale… - FanTiromancino : RT @Ciuchinoooooooo: @settantatre13 vero poi Federico Zampaglione e i Tiromancino mi piacciono molto ?? - GiornaleLORA : “Marateale”: Federico Zampaglione, Luca Ward, Alice Maselli e Rocco Papaleo alla serata inaugurale -