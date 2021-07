Epidemia di dissenteria | guerriglia leghista e Doncic | quindi | oggi 

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Epidemia dissenteria

ilGiornale.it

Un malanno scoppiato in contemporanea, tipoe vomito a gogo, tutti insieme. Per ora il principale indiziato pare sia l'acqua, vietata infatti dal sindaco per uso alimentare. ...Una forma epidemica gastrointestinale ha colpito il comune di Scopa, in provincia di Vercelli. Sono 50 le persone che più o meno contemporaneamente, hanno accusatoed episodi di vomito. La Asl sta indagando sulle possibili motivazioni, tra le più papabili c'è quella che ricondurrebbe ad un inquinamento dell'acquedotto. Fortunatamente nessuno ha avuto ...Quindi, oggi...: il compromesso sulla giustizia, la lettera del tifoso inglese e l'evocazione del "governo militare" ...In Valsesia è caccia alla causa, per ora ancora misteriosa dei malesseri gastrointestinali che hanno colpito una cinquantina di persone residenti nel comune di Scopa (Vercelli), che più o meno contemp ...