'Entro settembre 80% di vaccinati'. Gimbe: in 7 giorni +46% decessi, è quarta ondata (Di giovedì 29 luglio 2021) Ad agosto Pfizer ha garantito la fornitura supplementare di un milione di dosi. In risalita la curva dei contagi per la variante delta: 'siamo nella quarta ondata', fa sapere la fondazione Gimbe ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 29 luglio 2021) Ad agosto Pfizer ha garantito la fornitura supplementare di un milione di dosi. In risalita la curva dei contagi per la variante delta: 'siamo nella', fa sapere la fondazione...

Advertising

CottarelliCPI : Sileri dice che sarà difficile tornare alla scuola in presenza entro settembre. Difficile se non ci vacciniamo. Un… - fanpage : ?? ULTIM'ORA - Docenti e personale Ata tutti vaccinati entro il 12 settembre, altrimenti sarà sospensione #27luglio - sole24ore : ?? L’obiettivo del governo è arrivare entro la prima decade di settembre con almeno il 60% dei studenti vaccinati. T… - mikasneck : devo ricordarmi di iscrivermi al test d'ingresso all'uni entro il 3 settembre sicuro me ne dimentico mvb ci penserò dopo le vacanze - LavoroFisco : Esonero parziale dei contributi previdenziali per autonomi e professionisti: domanda entro il 30 settembre 2021 -