Elettronica per la difesa e velivoli militari Così vola il semestre di Leonardo

È il settore militare a guidare il rilancio dell'aerospazio italiano dopo l'anno nero della pandemia da Covid-19. Timidi i segnali di ripartenza per l'aviazione civile. Lo certificano i risultati del primo semestre dell'anno di Leonardo, il campione nazionale dell'aerospazio e difesa. Oggi, il consiglio di amministrazione presieduto da Luciano Carta, ha esaminato e approvato all'unanimità i numeri dei primi sei mesi del 2021. Di "risultati estremamente positivi" ha parlato l'ad Alessandro Profumo: "Il Gruppo sta riprendendo il suo percorso di crescita sostenibile". Guidano Elettronica per la difesa e velivoli militari.

Ultime Notizie dalla rete : Elettronica per Leonardo, i conti del primo semestre 2021 Leonardo ha precisato che il fatturato è stato trainati dall'andamento dell'Elettronica per la Difesa e Sicurezza e degli Elicotteri, solo in parte attenuato dalla prevista riduzione in Aerostrutture ...

