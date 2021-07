Dino Impagliazzo, morto lo ‘chef dei poveri’. Due le sue parole chiave: solidarietà e testimonianza (Di giovedì 29 luglio 2021) Nella sua lunga esistenza Dino Impagliazzo ha compreso che nella vita non conta l’effimero troppo spesso ricercato da tutti. Ma conta la solidarietà, quella autentica, fatta nel nascondimento, che sgorga dal cuore. Da un cuore nobile perché genuino come quello di questo grande uomo, sardo di nascita, ma romano di adozione, che si è spento all’età di 91 anni. Dino non solo ha compreso tutto ciò, ma, cosa altrettanto non facile, lo ha testimoniato. Con discrezione, in punta di piedi, rispettando le posizioni di tutti, senza ricercare applausi, approvazioni, macchine fotografiche e telecamere. E lo ha testimoniato prima di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Nella sua lunga esistenzaha compreso che nella vita non conta l’effimero troppo spesso ricercato da tutti. Ma conta la, quella autentica, fatta nel nascondimento, che sgorga dal cuore. Da un cuore nobile perché genuino come quello di questo grande uomo, sardo di nascita, ma romano di adozione, che si è spento all’età di 91 anni.non solo ha compreso tutto ciò, ma, cosa altrettanto non facile, lo ha testimoniato. Con discrezione, in punta di piedi, rispettando le posizioni di tutti, senza ricercare applausi, approvazioni, macchine fotografiche e telecamere. E lo ha testimoniato prima di ...

vaticannews_it : #28luglio #PapaFrancesco esprime a Marco Impagliazzo le condoglianze per la morte del papà Dino, noto come lo 'chef… - virginiaraggi : Ci ha lasciato Dino Impagliazzo, conosciuto anche come 'lo chef dei poveri'. Un ‘eroe dei nostri giorni’ che ha ded… - RaiNews : Aveva 91 anni #Impagliazzo - StefanoArgentin : La vicinanza del Papa a Marco Impagliazzo per la morte del papà Dino - Vatican News - PCocurullo : In tanti per salutare Dino Impagliazzo, lo «chef dei poveri» -