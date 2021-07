Credo nella Costituzione e nella libertà d’espressione, per questo a Crosetto risponderò così (Di giovedì 29 luglio 2021) Da settimane Guido Crosetto, che non conosco, commenta ogni mio tweet dandomi – letteralmente – del terrorista, più precisamente del “brigatista latente”, “un terrorista mascherato da professore”, uno cha va letto “ricordando come iniziarono le BR”, uno che “vuole lo scontro fisico violento”, “una persona pericolosa che odia e vuole far crescere l’odio”. Molti amici e molti sconosciuti mi hanno ogni volta esortato a querelarlo per diffamazione. Ma io non Credo alla repressione giudiziaria delle idee, anche delle più aberranti. E nessuna sentenza potrà affermare ciò che penso meglio di quanto non facciano i miei libri: nei quali è evidente la matrice ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Da settimane Guido, che non conosco, commenta ogni mio tweet dandomi – letteralmente – del terrorista, più precisamente del “brigatista latente”, “un terrorista mascherato da professore”, uno cha va letto “ricordando come iniziarono le BR”, uno che “vuole lo scontro fisico violento”, “una persona pericolosa che odia e vuole far crescere l’odio”. Molti amici e molti sconosciuti mi hanno ogni volta esortato a querelarlo per diffamazione. Ma io nonalla repressione giudiziaria delle idee, anche delle più aberranti. E nessuna sentenza potrà affermare ciò che penso meglio di quanto non facciano i miei libri: nei quali è evidente la matrice ...

